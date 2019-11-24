Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğluna yolsuzluk soruşturması başlatıldı
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğluna yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro hakkında yeni bir yolsuzluk soruşturması daha başlatıldı

24.11.2019 08:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:24
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğluna yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro hakkında yeni bir yolsuzluk soruşturması daha başlatıldı.


Rio de Janeiro eyalet savcılığı tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, savcılığın soruşturmayı Flavio Bolsonaro'nun eyalet milletvekilliği yaptığı dönemde "sahte çalışan" işe alması nedeniyle başlattığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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