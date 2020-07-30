Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinde Kovid-19 tespit edildi BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Brezilya basınının Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, geçen hafta Kovid-19'u atlatan Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'ya yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Açıklamada, Michelle Bolsonaro'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisine gerekli protokollerin uygulanacağı belirtildi.

Michelle Bolsonaro, dün, Planalto'da düzenlenen ve çeşitli bakanların yer aldığı bir etkinliğe katılmıştı.

Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemlere karşıtlığıyla bilinen Devlet Başkanı Bolsonaro'da da 7 Temmuz'da Kovid-19 tespit edilmiş ve 25 Temmuz'da iyileştiği açıklanmıştı.

ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke Brezilya'da, bugüne kadar 2 milyon 552 bin 265 kişide virüs görüldü, 90 bin 134 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: AA