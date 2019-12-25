Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Kısmi hafıza kaybı yaşadım

25.12.2019 22:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:41

Devlet başkanlığı konutunda düşmesinin ardından hastaneye kaldırılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kısmi hafıza kaybı yaşadığını ve bu sabahtan itibaren her şeyi hatırlamaya başladığını söyledi.



Bolsonaro, ülkede yayın yapan bir televizyon kanalına verdiği röportajda, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Euronews.com'da Görüntüle