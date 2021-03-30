Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, kabinesindeki 6 değişikliği açıkladı
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, kabinesindeki 6 değişikliği açıkladı

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, kabinesindeki 6 değişikliği açıkladı

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aralarında istifa eden savunma bakanı ile istifa ettiği iddia edilen dışişleri bakanı da olmak üzere, kabinesindeki 6 değişikliği duyurdu.

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BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aralarında istifa eden savunma bakanı ile istifa ettiği iddia edilen dışişleri bakanı da olmak üzere, kabinesindeki 6 değişikliği duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bolsonaro; yeni savunma, dışişleri ve adalet bakanı ile Brezilya başsavcısı, hükümet sekreteri ve bakanlık seviyesinde görev yapan kabine şefini açıkladı.

Devlet Başkanı Bolsonaro, dışişleri bakanlığı görevine Carlos Alberto Franco, savunma bakanlığına Walter Souza Braga Netto, adalet bakanlığına Anderson Gustavo Torres, kabine şefliğine Luiz Eduardo Ramos Brezilya başsavcılığına Andre Luiz de Almeida Mendonça ve hükümet sekreterliğine Flavia Arruda'nın getirildiğini bildirdi.

Böylece Ocak 2019'da göreve başlayan Bolsonaro, hükümeti süresince bugüne kadar en geniş kapsamlı kabine reformunu gerçekleştirmiş oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva istifa ettiğini duyurmuş, ülke basını Brezilya Başsavcısı Jose Levi ile Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun istifa ettiğini ileri sürmüştü.

Senato ve Temsilciler Meclisinin baskısı nedeniyle istifa ettiği belirtilen Araujo'nun eski ABD Başkanı Donald Trump ile benzer dış politika izlemesinin Çin ile diplomatik ilişkileri soğuttuğu ve bu nedenle Kovid-19 aşılarına erişimi zorlaştırdığı öne sürülmüştü.

Özellikle karantina karşıtı tavırlarıyla öne çıkan Bolsonaro'nun ülkesinde 310 binden fazla kişinin ölümüne sebebiyet veren ve 12,5 milyondan fazla kişide görülen Kovid-19 salgınıyla mücadele yöntemi tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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