Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

RIO DE Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, devlet başkanlığı konutunda düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

24.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:36
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

RIO DE Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, devlet başkanlığı konutunda düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Devlet Başkanlığı iletişim ofisinden yapılan açıklamada, konutunda düşen Bolsonaro'nun başkent 'daki askeri hastaneye kaldırıldığı ve kafa tomografisinin çekildiği ifade edildi.

Tetkiklerinde sorun görülmediği kaydedilen açıklamada, devlet başkanının 6 ila 12 saat müşahede altında kalacağı belirtildi.

Açıklamada, olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Brezilya medyasında, Bolsonaro'nun banyoda kayarak düştüğü ve başını çarptığı ileri sürüldü.

Bolsonaro'nun ay başında, danışmanlarına kendisini son derece yorgun hissettiğini söylediği, toplantı ve programlarının yıl sonuna kadar hafifletilmesini istediği iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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