Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Fransız Dışişleri Bakanı ile görüşmek yerine saçını kestirdi
Brezilya'nın sağcı başkanı Jair Bolsonaro, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile olan randevusunu 'saç tıraşı' gerekçesi ile erteledi.
Bolsonaro'nun sözcüsü başkanın ajandasındaki randevuların çakışmasından dolayı bu tür bir değişikliğe gidildiği ve iptalin Fransız heyete bir saat öncesinden haber verildiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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