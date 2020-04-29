Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Emniyet Teşkilatı'nın başına aile dostunu atadı Brezilya'da, Federal Emniyet Teşkilatı'na müdahale ettiği suçlamaları üzerine hakkında soruşturma açılan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro bu kurumun başına, bir aile dostu olduğu bilinen Alexandre Ramagem'i atadığını açıkladı.

Brezilya'da, Federal Emniyet Teşkilatı'na müdahale ettiği suçlamaları üzerine hakkında soruşturma açılan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro bu kurumun başına, aile dostu olduğu bilinen Alexandre Ramagem'i atadığını açıkladı. Ülkede yolsuzlukla mücadelenin simge ismi haline gelen eski Adalet Bakanı Sergio Moro, Bolsonaro'nun, bir önceki Federal Emniyet Genel Müdürü Mauricio Valeixo'yu hiçbir neden göstermeksizin görevden almasının ardından istifa etmişti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com