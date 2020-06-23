Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan yerel yönetimlere çağrı Açıklaması
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan yerel yönetimlere çağrı Açıklaması

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan ticaret merkezlerinin yeniden açılması çağrısında bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan yerel yönetimlere çağrı Açıklaması
23.06.2020 03:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 03:42

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan ticaret merkezlerinin yeniden açılması çağrısında bulundu.

Bölge basınında çıkan habere göre, aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı bir televizyon programında, ülkesinde 50 binden fazla kişinin hayatına mal olan salgın için "Belki de Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı hatalar nedeniyle bu sorun biraz abartıldı." değerlendirmesini yaptı.

Bolsonaro, ekonominin ülke için önemine vurgu yaparak "Kırsal kesim durmadı ama birçok şehir ve eyalet durdu. Ekonomiyi iyileştirmek kolay olmayacak bu yüzden valilere ve belediye başkanlarına, elbette sorumlu bir şekilde, ticari açılmaya başlama çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Virüsten ölenlerin sayısı 50 binden fazla

Dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro, salgının başlangıcından bu yana virüsü küçümseyen tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı.

Başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, salgın karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmiş, salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda sağlık bakanı iki kez değiştirilmişti.

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olup nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya'da, Kovid-19 salgınında 51 bin 271 kişi öldü, vaka sayısı ise 1 milyon 106 bin 470 olarak kayda geçti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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