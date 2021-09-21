Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı olmadığı için sokakta pizza yedi - Haberler
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı olmadığı için sokakta pizza yedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı olmadığı için sokakta pizza yedi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında geldiği New York'ta aşı olmadığı için pizza restoranına alınmadı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında geldiği New York'ta aşı olmadığı için pizza restoranına alınmadı. Bolsonaro ve ona eşlik eden bakanlar, pizzalarını restoranın önündeki kaldırımda yedi.

Brezilya'nın haber kanalı G1, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentine gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, Covid-19 aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmadığını duyurdu. Brezilya Turizm Bakanı Gilson Machado Neto'nun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta, Bolsonaro'nun ve ona eşlik eden bakanların, pizza restoranının önündeki kaldırımda pizza yediği görüldü.New York'ta 16 Ağustos'tan bu yana uygulanan kısıtlamalara göre, kapalı alanlara giriş yapmak isteyen kişiler aşı kartını yetkililere göstermek zorunda.


Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı olmadığı için sokakta pizza yedi

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