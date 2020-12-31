Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Arjantin Senatosunun kürtaj yasasını onaylamasını eleştirdi
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Arjantin Senatosunun kürtaj yasasını onaylamasını eleştirdi

31.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:00
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Arjantin Senatosunun kürtaj yasasını onaylamasını eleştirdi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Arjantin'de Senatonun kürtaja izin veren yasayı onaylamasına tepki göstererek, "Çocuklar artık anne karnından, devletin rızasıyla koparılmaya maruz bırakılıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Arjantin'de Senatonun kürtaja izin veren yasayı onaylamasına tepki göstererek, "Çocuklar artık anne karnından, devletin rızasıyla koparılmaya maruz bırakılıyor." ifadesini kullandı.

Bolsonaro, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Arjantinli çocuklar için derin üzüntü duyduğunu belirterek, masumların hayatını korumak için daima savaşacaklarını vurguladı.

Brezilya'nın aşırı sağcı lideri, "Çocuklar artık anne karnından, devletin rızasıyla koparılmaya maruz bırakılıyor. Benim ülkemde, bu karar bana ve yönetimime bağlıysa kürtaj asla topraklarımızda onaylanmayacaktır." ifadesini kullandı.

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kötü yönetmekle suçlanan Bolsonaro'nun Arjantin'deki yasaya ilişkin yorumları sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Arjantin'de Senato, 12 saat süren oturumun ardından kürtaja izin veren yasayı kabul etmişti.

Yasanın Senatoda kabul edilmesi, Arjantin'deki kadın hareketi için zafer şeklinde nitelendirilmişti.

Arjantin, Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in onaylaması halinde Latin Amerika'da kürtaja izin veren ilk büyük ülke olacak.

Yasa, hamileliğin 14. haftasına kadar kürtaj yapılmasına olanak tanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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