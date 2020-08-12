Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: "Amazon'un yandığına dair hikayeler yalan"
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: "Amazon'un yandığına dair hikayeler yalan"

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ağustos ayının ilk 10 gününde Amazon'daki çıkan yangınlara yönelik yaptığı açıklamada, "Amazon'un yandığına dair hikayeler yalan" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro:
12.08.2020 21:06 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:11

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ağustos ayının ilk 10 gününde Amazon'daki çıkan yangınlara yönelik yaptığı açıklamada, "Amazon'un yandığına dair hikayeler yalan" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya'nın Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (INPE) ile hükümet tarafından hazırlanan ve Ağustos ayının ilk 10 gününde 10 binden fazla yangın tespit edildiğinin belirlendiği rapora yönelik, "Yalan" ifadelerini kullandı. Bolsonaro, Peru, Kolombiya, Ekvador, Bolivya, Guyana ve Surinam temsilcileriyle birlikte video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantıda Amazon ormanlarındaki yangınları reddetti. Amazonlarda kaydedilen yangınların yalan olduğuna dair şahsi güvence veren Bolsonaro, Amazon havzası devletlerinin siyasi liderlerini, haksız şekilde eleştirilere karşı direnmeye davet etti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını için "küçük bir grip" diyen Bolsonaro bu kez de, "Amazon'un yandığına dair hikayeler yalan" dedi. Örnek olarak ormanın bitki örtüsünün bozulmadan kaldığını kanıt olarak gösteren Bolsonaro, Amazon havzasına yönelik, "Çevresel, sosyal ve ekonomik yönleri dikkate alarak bu mirasa mükemmel bir şekilde bakma yeteneğine sahibiz" dedi. Bolsonaro görüşmede bölge ülkelerinin kendi topraklarındaki doğal kaynaklardan yararlanma hakkı olduğunu savunarak endüstriyel olarak buna ihtiyaçları olduğunu öne sürdü. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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