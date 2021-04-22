Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, 2030'a kadar yasa dışı ormansızlaşmayı bitirme sözü verdi
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, 2030'a kadar yasa dışı ormansızlaşmayı bitirme sözü verdi

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, 2030'a kadar yasa dışı ormansızlaşmayı bitirme sözü verdi
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İklim Zirvesi'nde yasa dışı ormansızlaşmayı 2030'a kadar bitirme sözü verirken, Arjantin Devlet Başkanı Albenrto Fernandez, bölge ülkelerine birlikte adım atma çağrısı yaptı.

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İklim Zirvesi'nde yasa dışı ormansızlaşmayı 2030'a kadar bitirme sözü verirken, Arjantin Devlet Başkanı Albenrto Fernandez, bölge ülkelerine birlikte adım atma çağrısı yaptı.

Brezilya ile Arjantin'in devlet ve hükümet başkanları, ABD'nin ev sahipliğinde 40 ülke liderinin katıldığı sanal İklim Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Bolsonaro, Brezilya'nın iklim tarafsızlığına 2050 yılına kadar ulaşacağını belirterek, "2030 yılına kadar yasa dışı ormansızlaşmayı ortadan kaldırma vaadimizi burada vurguluyorum. Bununla, emisyonlarımızı o tarihe kadar neredeyse yüzde 50 azaltacağız." dedi.

Çevrenin korunması adına kaynak kullanımına dikkati çeken Bolsonaro, Amazonları kastederek, "Biyomlarımızın gezegene sağladığı çevresel hizmetler için adil bir ücret ödenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Arjantin bölgesel önlem alma çağrısında bulundu

Fernandez de ülkesinin Paris İklim Anlaşmasına bağlılığını yineledi ve hükümetinin iklim değişikliğine karşı aldığı ve alacağı önlemleri aktardı.

Yenilenebilir enerjinin önemine değinen Fernandez, Arjantin'in sera gazı emisyonlarında öngörülen azalmaya sağladığı katkının yüzde 27,7'ye çıktığını söyledi.

Fernandez, bölgesel önlem alma çağrısı yaparak, "Latin Amerika ve Karayipler'deki meslektaşlarıma bölgesel ve dayanışma içinde önlem alma çağrısı yapıyorum. Yeni nesiller bizi izliyor, kimse tek başına kurtarılmıyor, sosyal, finansal ve çevresel adaletle farklı bir dönemden geçelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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