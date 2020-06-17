Brezilya'dan yeni korona virüs vakası rekoru
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Brezilya'dan yeni korona virüs vakası rekoru

Brezilya, 37 binden fazla pozitif vaka ile günlük korona virüs enfeksiyon rekoru kırdı.

Brezilya'dan yeni korona virüs vakası rekoru
17.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:47

Brezilya, 37 binden fazla pozitif vaka ile günlük korona virüs enfeksiyon rekoru kırdı.

Brezilya'da son 24 saatte 37 bin 278 kişiye daha Covid-19 virüsü teşhisi kondu. Son verilerle birlikte ülke genelindeki toplam enfekte sayısı 928 bin 834'e ulaştı. Son 24 saatte ise bin 338 kişinin korona virüs sonucu hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 45 bin 456'ya yükseldi. Brezilya, Covid-19 salgınında ABD'den sonra küresel olarak en fazla ölüm ve enfekte yaşanan ikinci ülke.

Rio de Janeiro'da bulunan PUC Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, Haziran ayı sonuna kadar enfeksiyon sayısının 1.3 milyonun üzerine çıkacağı ifade edildi. Ölü sayısının ise 60 bini bulması bekleniyor. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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