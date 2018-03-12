Brezilya'dan Türkiye'ye 440 Milyon Dolarlık Yatırım

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Brezilya ile Türkiye'nin gelecek yıllarda enerji sektöründeki iş birliğinin giderek artacağını belirterek, "Brezilya'da Türkiye ile enerji sektöründe yapılabilecek potansiyel iş birliği miktarı, enerji altyapısına gerçekleştirilecek yatırımlarla 2026'ya kadar 440 milyon dolar olarak öngörülüyor." dedi.

"GEÇEN YIL 2,2 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİMİZ VARDI"

Neto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Brezilya'nın 2016'da 1,8 milyar dolar olan ticaret hacminin geçen yıl önemli bir artış göstererek 2,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

İki ülkenin sürekli gelişen ekonomik performansının 2018'de de yatırımlara olumlu yansıyacağını ifade eden Neto, "Brezilya Büyükelçiliğinin ekonomi ve ticaret sektörü temsilcileri ile Türkiye-Brezilya Ekonomik İşbirliği Komisyonunun yaptığı periyodik toplantılarla ülkeler arasındaki ticaret ve iş birliği alanları tespit edildi. Son yıllarda dünya ortalamasının üzerinde büyüyen Türk ekonomisinin dinamizmi ve Brezilya'nın düzenleyici ortamı, gelecek dönemde Brezilya'nın enerji sektöründeki büyüme öngörülerine rehberlik edecek." diye konuştu.

"ENERJİ ALANINDA İŞ HACMİ BÜYÜYECEK"

Neto, gelecek dönemde Brezilya ve Türkiye'nin enerji alanındaki iş hacminin büyüyeceğini dile getirerek "Brezilya'da Türkiye ile enerji sektöründe yapılabilecek potansiyel iş birliği miktarı, enerji altyapısına gerçekleştirilecek yatırımlarla 2026'ya kadar 440 milyon dolar olarak öngörülüyor. Bu iş birliğinin petrol ve doğalgaz sektörünün yüzde 71,4'ünü, elektrik üretim ve iletim sektörünün yüzde 26,2'sini ve biyoyakıt arzının artırılmasına yönelik çalışmaların da yüzde 2,4'ünü kapsayacağı hesaplanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BREZİLYA'DA ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR"

Büyükelçi Neto, Brezilya'daki enerji ihalelerin yabancı şirketlere açık olduğunu ve yapılacak yeni enerji sözleşmeleriyle yatırımlarda verimliliği artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Brezilya'da petrol, doğalgaz ve elektrik sektöründe önemli fırsatlar olduğunu ifade eden Neto, şunları kaydetti:

"Ulusal Petrol, Doğalgaz ve Biyoyakıtlar Ajansı'na (ANP) göre, petrol ve doğalgaz sektöründe 2017 Eylül'de düzenlenen 14. ihale turunda 3,84 milyar Brezilya Realinin (yaklaşık 1,18 milyar dolar) üzerinde gelir sağlandı. Yedisi yabancı toplam 17 şirket petrol ve doğalgaz araştırması yapmaya hak kazandı. Elektrik sektöründe ise 2017'de yeni projeler üzerinden elektrik satın alınmasına yönelik iki ihale yapıldı. 'Yeni A-4 Enerji İhalesi' olarak adlandırılan ihale ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, 'Yeni A-6 Enerji İhalesi' ile de 1 Ocak 2023'ten itibaren elektrik satın alınacak. Brezilya'da artan enerji tüketimine cevap verebilmek için yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimine öncelik veriyoruz."