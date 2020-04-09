Brezilya'dan Hindistan'a "hidroksiklorokin" ihracatı için teşekkür Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye "hidroksiklorokin" ihracatına onay verdiği için teşekkür etti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye "hidroksiklorokin" ihracatına onay verdiği için teşekkür etti.

Bolsonaro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hidroksiklorokin ihracatına onay verip ülkemize gönderilmesini sağlayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yerel basındaki haberlerde, Hindistan'dan gelen kargolarda sıtma ilacı yapımında ve aynı zamanda Kovid-19 tedavisinde de kullanılabilecek ilaçların ham maddelerinin de yer aldığı belirtildi.

Hindistan makamları, 7 Nisan'da sıtma için geliştirilmiş olmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde denenen "hidroksiklorokin" başta olmak üzere bazı ilaçların ihracatı üzerindeki yasakların kaldırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA