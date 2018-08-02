Brezilya'dan Gelen Kadının Midesinden 51 Kapsül Uyuşturucu Çıktı

Brezilya'dan gelen kadının midesinden 51 kapsül içinde 600 gram kokain ele geçirildi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Brezilya Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na gelecek bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 27 Temmuz'da Brezilya uyruklu P.A.M.A'yı Atatürk Havalimanı'nda gözaltına aldı.

51 KAPSÜL HALİNDE 600 GRAM KOKAİN YUTMUŞ

Üstünde ve valizinde yapılan aramada herhangi bir şey bulunamayınca uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, zanlıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede röntgen filmi çekilerek kontrol edilen P.A.M.A'nın 51 kapsül halinde 600 gram kokain yuttuğu belirlendi.

HAVALİMANINDAKİ GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Kapsüller çıkarıldıktan sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. P.A.M.A'nın havalimanındaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.