Brezilya'dan Gelen Gemide 55 Kilo Kokain Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Brezilya'dan Tekirdağ Asyaport Limanı'na gelen gemide yapılan aramada, 16 milyon 650 bin lira değerinde 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Brezilya'dan Türkiye'ye gelecek olan konteyner yüklü gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alındı. İstihbarat Bilgi Sistemi'nde yapılan detaylı analizler sonucunda, Brezilya'nın Paranagua Limanı'ndan Tekirdağ'ın Asyaport Limanı'na gelecek olan gemi, şüpheli olarak değerlendirilerek takibe alındı. Gemi Takip Programı üzerinden uluslararası sularda gerçek zamanlı olarak başlayan takip, geminin Asyaport Limanı'na gelene kadar koordineli olarak aralıksız sürdürüldü.

Geminin limana yanaşmasının ardından, tahliye işlemi sırasında narkotik dedektör köpeğinin konteynerlerden birine tepki vermesi üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı aramaya geçildi. Yapılan detaylı aramalarda, konteynerin sağ arka kısmında bulunan 2 kutu içerisinde, konteynerin mevcut mühür ve etiketinin bire bir kopyası olduğu anlaşılan sahte güvenlik mührü ile beyaz renkli madde tespit edildi. Bu maddenin uyuşturucu tespit cihazında yapılan ön analizinde kokain olduğu anlaşıldı. Değeri yaklaşık 16 milyon 650 bin lira olan 55 kilogram 440 gram kokaine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

- Ankara

Kaynak: DHA