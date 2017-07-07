Brezilya'daki Yolsuzluk Soruşturması

SAO Brezilya'da "Araba Yıkama Operasyonu" olarak bilinen yolsuzluk soruşturması için atanan özel polis gücünün görevine son verildi.



Federal polis tarafından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma için görevlendirilen, ülkenin güneydoğusundaki Curitiba kentinde konuşlu polis gücünün yolsuzluk soruşturması yürüten başka birime entegre edileceği bildirildi.



Federal polisin kararı, soruşturmaya atanan savcıların tepkisini çekti.



Savcılar, özel polis gücünün görevinin sonlandırılmasının iş yüklerini artıracağını ve soruşturmanın güvenilirliğini zedeleyeceğini savundu.



Araba Yıkama Operasyonu için görevlendirilen polislerin sayısı, mayıs ayında hükümet tarafından azaltılmıştı.



Polis gücünün görevine tamamen son verilmesi, yetkililerin soruşturmayı engellemeye çalıştığı yorumlarına neden oluyor.



Ülkedeki en büyük yolsuzluk soruşturması kabul edilen "Araba Yıkama Operasyonu" kapsamında çok sayıda önde gelen siyasetçi, iş adamı tutuklanmış, Devlet Başkanı Michel Temer'e karşı da suçlamalar yöneltilmişti. Federal Yüksek Mahkeme, nisan ayında 8 bakan, 29 senatör ve 42 federal milletvekili hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına izin vermişti.