Brezilya'daki Toprak Kaymalarında Can Kaybı Artıyor - Haberler
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Brezilya'daki Toprak Kaymalarında Can Kaybı Artıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymalarında yaklaşık 150 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymalarında yaklaşık 150 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ekipler kayıpları bulmak için zamana karşı yarışıyor. Çok sayıda kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.15 Şubat'taki aşırı yağışlar 50'den fazla toprak kaymasına neden olmuştu

DailyMotion.com - Güncel

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