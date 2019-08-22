Brezilya'daki orman yangınları

22.08.2019 20:14

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) -Brezilya, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun "Ülkede meydana gelen orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceği" açıklamasına tepki göstererek, Bolsonaro'nun iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

WWF-Brezilya'dan yapılan yazılı açıklamada, geçmişe bakıldığında yangınların büyük çoğunluğunun, ormanların tahrip edilmesi nedeniyle çıktığı ve yangınların, ormanların yok edilmesi için başvurulan bir yöntem olduğu belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun, "orman yangınlarını sivil toplum kuruluşlarının çıkardığına" yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, Amazon ormanlarındaki tahribatı ortaya koyan verilerin, Bolsonaro'nun iddialarıyla tezat oluşturduğu ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütünce (Amnesty International) yapılan açıklamada da ülkedeki orman yangınlarına sivil toplum kuruluşlarının değil, yangınları ve orman tahribatını engellemeyen Bolsonaro hükümetinin sebep olduğu kaydedildi.

Genel Sekreter Kumi Naidoo ise Amazon ormanlarında yapılan yasa dışı arazi işgalini ve kundaklama olaylarını belgelediklerini ifade etti.

Brezilya'da orman yangınları artıyor

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 binden fazla orman yangını meydana geldiği bildirildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, ülkede bu yıl 72 bin 843 yangın çıktı.

Ülkedeki orman yangınları, son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı.

Bolsonaro, çevreci sivil toplum kuruluşlarını suçladı

Bolsonaro, ülkede meydana gelen orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini belirtmişti.

Amazonlar'daki orman yangınlarına ilişkin Bolsonaro, "Bana ve Brezilya hükümetine karşı, dikkati çekmek için çevreci sivil toplum kuruluşları bir suç eylemine karışmış olabilir. Teyit etmiyorum ama olabilir, bu bir ihtimal." ifadesini kullanmıştı.

Amazon'daki orman kaybı artıyor

Amazon ormanlarındaki azalma ve canlı türlerinin yok olması üzerine çalışmalar yapan Imazon'un mayısta yayımladığı çalışmada, Ağustos 2018'den Nisan 2019'a kadar bölgede yaklaşık 2 bin kilometrekare ormanın yok olduğu bildirilmişti.

INPE tarafından yapılan açıklamada, Amazonlar'da haziranda 920 kilometrekare, temmuzda da bin kilometrekareden fazla ormanlık alanın tahrip edildiği kaydedilmişti.

Bolsonaro ise INPE üyelerinin, yönetimini kötü göstermek için orman tahribatı hakkında "yanıltıcı rakamlar yayınlamış olabileceğini" öne sürerek, "şüpheli" bulduğu rakamları sağlayan yetkilileri derhal görevden alacağını söylemişti.

Jair Bolsonaro'nun devlet başkanlığından önce Amazonlar'ı korumak, uzun yıllar Brezilya'nın çevre politikalarının en önemli unsuruydu.

Bolsonaro ise devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülkenin ekonomik gelişimine engel olduğunu belirtmiş ve bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Bilim adamları, dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'ın korunmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığına işaret ediyor.

Kaynak: AA