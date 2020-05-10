Brezilya'daki Maracana Stadı, Kovid-19 nedeniyle hastaneye dönüştürüldü

BUENOS Latina Amerika'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen Brezilya'daki ünlü Maracana Stadı hastaneye dönüştürüldü.

BUENOS Latina Amerika'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen Brezilya'daki ünlü Maracana Stadı hastaneye dönüştürüldü.

Bölge basınında çıkan habere göre, Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bulunan ve 2014 Dünya Kupası maçlarının da oynandığı Maracana Stadyumu'nun dış bölgesine ağır Kovid-19 hastalarına ayrılmak üzere 38 günde inşa edilen geçici hastane yetkililere teslim edildi.

Toplamda 400 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede 50'si yoğun bakım için olmak üzere şu anda 170 yatak bulunuyor. Rio de Janeiro Valiliği, kalan 230 yatağın mayısın ortasına kadar teslim edileceğini duyurdu.

Brezilya Sağlık Sekreteri Edmar Santos, hastanenin 2 tomografi makinesi, çeşitli ultrason cihazları, taşınabilir röntgen ve hemodiyaliz makinelerine sahip olacağını belirtti.

Brezilya'da Rio de Janeiro eyaleti Kovid-19 kaynaklı 1653 ölüm ve 16 bin 929 virüs görülen kişi sayısıyla ülkede Sao Paulo eyaletinden sonra salgından en çok etkilenen eyalet olarak öne çıkıyor.

Futbol tarihinin sembollerinden sayılan 78 bin kişilik Maracana Stadı, 2014 Dünya Kupası'ndaki maçlara ve 2016 Olimpiyat Oyunlarının açılış ve kapanışına ev sahipliği yapmıştı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 10 bin 627 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 şu ana kadar 155 bin 939 kişide görüldü.

Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Latin Amerika'da virüsten en çok etkilenen Brezilya'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA