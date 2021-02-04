Brezilya'daki baraj felaketi nedeniyle Minas Gerais eyaletine 7 milyar dolar tazminat ödenecek
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Brezilya'daki baraj felaketi nedeniyle Minas Gerais eyaletine 7 milyar dolar tazminat ödenecek

04.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:58
Brezilya'daki baraj felaketi nedeniyle Minas Gerais eyaletine 7 milyar dolar tazminat ödenecek

Brezilyalı madencilik devi Vale SA, iki yıl önce maden atık barajının çökmesi sonucu 270'ten fazla ölüme ve büyük çapta çevresel tahribata neden olduğu için Minas Gerais eyaletine 7 milyar dolar tazminat ödemesini öngören anlaşmayı imzaladı.

Brezilyalı madencilik devi Vale SA, iki yıl önce maden atık barajının çökmesi sonucu 270'ten fazla ölüme ve büyük çapta çevresel tahribata neden olduğu için Minas Gerais eyaletine 7 milyar dolar tazminat ödemesini öngören anlaşmayı imzaladı.

Vale SA'nın genel müdürü Eduardo Bartolomeo, yaptığı açıklamada, "Gidecek çok yolumuz olduğunu biliyoruz ve amacımıza sadık kalacağız." dedi.

Eyalet yetkilileri ise felaket sırasında kaybolan 11 kişinin halen bulunamadığını belirtti.

Ödenecek miktarın yüzde 30'unun kazada yaşamını yitiren kurbanların ailelerini, çevre projelerini ve istihdamı desteklemek için Brumadinho şehrine, kalan kısmının ise Minas Gerais eyaletindeki toplu taşıma sistemi iyileştirmeleri ve diğer altyapı projelerinin finansmanında kullanılacağı bildirildi.

Vale SA tarafından inşa edilen maden atık barajının 25 Ocak 2019'da çökmesi sonucu 270'ten fazla kişi ölmüş, yaklaşık 300 futbol sahası büyüklüğündeki arazi kullanılamaz hale gelmişti.

13 milyon metreküp atık sızıntısına neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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