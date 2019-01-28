Brezilya'daki Baraj Çökmesi: Kayıp 300 Kişinin Sağ Kurtulması İhtimalı 'Çok Az'

Brezilya'da baraj çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 58'i bulurken, kaybolan 300 kişiyi arayan kurtarma ekipleri sağ kurtulan bulma ihtimalinin "çok düşük" olduğunu belirti.

Ülkenin güneydoğusundaki Brumadinho keti yakınlarındaki barajın Cuma günü çökmesinin ardından Pazar günü kimse sağ kurtarılamadı.

Kocası kaybolan 35 yaşındaki bir kadın "Umut etmek zorundayız." dedi.

Demir cevheri madeninde atık tortuyu depolamak için kullanılan barajın çökmesi sonucu işçilerin öğle yemeği yedikleri kafeterya ve çevredeki köyler çamura gömülmüştu.

Barajın neden çöktüğü bilinmiyor. Madeni işleten şirket Vale artan eleştirilere karşılık, tüm güvenlik prosedürüne uygun davrandıklarını savundu.

Arama kurtarma çalışmaları, yine Vale'in sahip olduğu bir başka barajdaki çökme riski neeniyle saatlerce durdu.

Vale, 305 maden çalışanı ve bölge sakininin hala kayıp olduğunu, 192 kişinin ise sağ kurtarıldığını açıkladı.

Kurtarma çalışmalarına öncülük öden Albay Eduardo Angelo "48 saatlik çalışmanın ardından, sağ kurtulan olması ihtimali çok düşük. Ancak canlı bulabilme ihtimalini göz önüne alarak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bölgeye ulaşım zor ve arama ekipleri helikopterler ve ağır iş makineleri kullanıyor.

İşçileri taşıyan ikinci bir otobüs bulundu, ancak kayıp bir trene henüz ulaşılamadı.



Savcılar, Brezilya'nın en büyük madencilik şirketi olan Vale'e ait 2,9 milyar doların dondurulduğunu söyledi.

Brumadinho Belediye Başkanı Avimar de Melo Barcelos, şirketi "dikkatsiz ve beceriksiz" olmakla suçladı ve trajediden şirketi ve yeterli denetlemeleri yapmadıkları için Minas Gerais eyaleti yönetimini sorumlu tuttu. Barcelos "Bu trajedi, kentimizi yerle bir etti." dedi.

Vale Yönetim Kurulu Başkanı Fabio Schvartsman ise bir televizyon röportajında, felaketin şirketin uluslararası uzmanların güvenlik tevsiyelerine uymasına rağmen yaşandığını vuguladı.

Scvartsman "Ben madencilikte teknik bir uzman değilim. Ama teknik adamların tavsiyelerini dinledim ve ne olduğunu gördümüz. İşe yaramadı." dedi.

5 Kasım 2015'te yine Minas Gerais eyaletinde Vale ve BHP Billiton şirketlerinin ortaklaşa sahip olduğu bir baraj çökmüş ve 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Brezilya'nın en büyük çevre felaketi olarak görülen facianın ardından uzün süren bin dava süreci yaşanmış ve şirketin Brezilya hükümetine 1,8 milyar dolar tazminat ödemesini öngören bir anlaşma yapılmıştı.