Brezilya'da yüksek mahkeme önünde havai fişekli eylem
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Brezilya'da yüksek mahkeme önünde havai fişekli eylem

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri, hükümet tarafından alınan kararlara karşı çıkan Federal Yüksek Mahkeme binası önünde havai fişeklerle eylem yaptı.

15.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:04

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri, hükümet tarafından alınan kararlara karşı çıkan Federal Yüksek Mahkeme binası önünde havai fişeklerle eylem yaptı.

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri, Federal Yüksek Mahkemeyi protesto etti. Bolsonaro'yu destekleyen yaklaşık 30 kişi mahkeme binasının önünde havai fişek patlattı. Yaklaşık 5 dakika süren eylem sırasında göstericiler, Yüksek Mahkeme Başkanı Dias Toffoli karşıtı sloganlar attı. Bosonaro yandaşları Federal Yüksek Mahkeme ve Kongrenin kapatılarak tüm yetkilerin Bolsonaro'ya devredilmesini istedi.

Eylem sırasında mahkeme binasının çevresindeki yol trafiğe kapatılırken, Brasilia Federal Bölge Valisi Ibaneis Rocha bölge sorumlusu Askeri Polis Komutanı Sérgio Luiz Ferreira de Souza'yı görevden aldı.

Bölge Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, protestocuların Cumartesi gecesi gerçekleştirdiği havai fişek saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Binadaki olası hasarın değerlendirilmesi ve kanıtların toplanması için uzmanların görevlendirildiği bildirildi.

Federal Yüksek Mahkeme Başkanı Dias Toffoli ise yaptığı açıklamada, eylemi demokratik olarak oluşturulmuş tüm kurumlara yapılmış bir saldırı olarak nitelendirerek herhangi bir tehdide boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, geçtiğimiz hafta gerçekleri yansıtmadığı gerekçesiyle korona virüs salgınına ilişkin toplam vak'a ve ölü sayılarına ait verilerin yayınlanmasını durdurmuştu. Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi ise hükümetin verileri Brezilya halkıyla paylaşma yükümlülüğü bulunduğuna ilişkin karar vermiş ve salgın verileri yeniden yayınlanmaya başlamıştı.

(İHA)

Brezilya'da yüksek mahkeme önünde havai fişekli eylem

Kaynak: İHA

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