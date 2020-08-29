Brezilya'da "yolsuzluk" suçlamaları nedeniyle bir eyalet valisi görevinden uzaklaştırıldı
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Brezilya'da "yolsuzluk" suçlamaları nedeniyle bir eyalet valisi görevinden uzaklaştırıldı

Brezilya'da Rio de Janeiro Eyalet Valisi Wilson Witzel, "yolsuzluk" suçlamaları sebebiyle görevinden uzaklaştırıldıBrezilya basınında çıkan habere göre, Witzel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbı malzeme ve sağlık hizmeti alımında yolsuzluk yaptığı...

Brezilya'da
29.08.2020 01:19 | Son Güncelleme: 29.08.2020 01:19

Brezilya'da Rio de Janeiro Eyalet Valisi Wilson Witzel, "yolsuzluk" suçlamaları sebebiyle görevinden uzaklaştırıldı

Brezilya basınında çıkan habere göre, Witzel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbı malzeme ve sağlık hizmeti alımında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Brezilya Yüksek Adalet Divanı tarafından geçici olarak görevinden alındı.

Zimmetine para geçirmekle suçlanan Witzel, 180 günün sonunda suçlu bulunması halinde görevden tamamen alınacak.

Witzel'in avukatları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, öne sürülen suçlamalarla ilgili belgeleri beklerken mahkemenin görevden alma kararına şaşırdıklarını ifade etti.

Latin Amerika kıtasında Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Brezilya'da salgın nedeniyle şu ana kadar 118 bin 988 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 3 milyon 772 bin 945 olarak açıklandı.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

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