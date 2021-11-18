Brezilya'da yeni refah programı "Brazil Aid" açıklandı

RIO DE Brezilya hükümetinin yeni bir refah programı başlatarak milyonlarca aileye mali yardımları artırmayı hedeflediği bildirildi.

"Brazil Aid" olarak adlandırılıp dün duyurulan nakit transfer programı, İşçi Partisinin çok beğenilen ve 20 yıldır uygulanan yardım programı Bolsa Familia'nın yerini aldı.

Yeni programdan yararlananların aylık maaşı 190 Brezilya realinden (30 Dolar ) ortalama 224 reale (40 dolar) çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce Bolsa Familia'ya kayıtlı 14,5 milyon aile sayısının, yeni program çerçevesinde yıl sonuna kadar 17 milyona ulaşması bekleniyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brazil Aid'i ağustosta açıklamış ve anayasa değişikliği önerisinde bulunmuştu.

Hükümet harcamalarını artıracağına dair tartışmalara yol açan anayasa değişikliği önerisinin, 9 Aralık'tan önce Senato'da onaylanması bekleniyor.

Brazil Aid'in yerini aldığı Bolsa Familia, Brezilya'da ve pek çok ülkede yoksulluk, eşitsizlik ve bebek ölümlerinde önemli azalmaları ele alan binlerce akademik araştırmaya konu oldu.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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