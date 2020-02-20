Brezilya'da yasa dışı polis grevine müdahale eden senatör vurularak yaralandı

20.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:02

RIO DE Brezilya'nın kuzeybatısındaki Ceara eyaletinde, yasa dışı polis grevine müdahale etmek isteyen eski vali, Senatör Cid Gomes, silahla vurularak yaralandı.

Senatör Gomes, grevi sonlandırma çağrısı yapmak üzere Sobral kentinde kar maskeli polislerin işgal ettiği emniyet merkezine geldi.

Burada eylemcilerle konuşan Gomes, çağrısına karşılık alamayınca, bir iş makinesine binerek eylemcilerin nizamiyeye yerleştirdiği metal bariyeri aşmaya çalıştı.

Bu sırada nereden açıldığı belli olmayan ateşte iş makinesinin camları kırıldı, Gomes göğsünden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Gomes'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adalet Bakanı Sergio Moro, eyalette düzenin sağlanması için federal polis güçlerinin devreye sokulacağını belirtirken, Gomes'in korunması için federal polis ve karayolu polisinden ekipler Sobral kentine sevk edildi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı da eyaletteki grevin yasa dışı olduğunu, greve katılan polisler hakkında federal soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Eyalet yönetimiyle yapılan maaş zammı müzakerelerinden sonuç alınamaması üzerine bir grup polis, önceki gün grev başlatmıştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yasal grev hakkı olmayan polisler, kar maskeleriyle polis merkezlerini işgal etmiş, devriye araçlarıyla cadde ve sokakları ulaşıma kapatmış, bazı bölgelerde esnafı kepenk kapatmaya zorlamıştı.

Polis grevinin, suç oranının yüksek olduğu eyalette asayiş durumunu olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

Brezilya'nın Espirito Santo eyaletinde 2017'de yapılan yasa dışı polis grevi, yağma ve kundaklama olaylarının yaşandığı bir şiddet dalgasına yol açmıştı. Grev nedeniyle eyaletteki okullarda eğitime ara verilmiş, sağlık ve ulaştırma hizmetleri kesintiye uğramıştı. Federal hükümet, düzeni sağlayabilmek için eyalete 3 bin asker ve ulusal muhafız sevk etmişti.

Kaynak: AA