Brezilya'da yapımı süren Kurtarıcı İsa heykelinin kolları ve baş kısmı 5 saatte monte edildi

Brezilya'nın Encantado kentinde iki yıl önce inşasına başlanan Kurtarıcı İsa heykelinin kolları ve baş kısmı beş saat süren çalışmayla yerine monte edildi.

Brezilya'nın Encantado kentinde iki yıl önce inşasına başlanan Kurtarıcı İsa heykelinin kolları ve baş kısmı beş saat süren çalışmayla yerine monte edildi.

Brezilya'nın Encantado şehrinde 2019 yılında başlanan Kurtarıcı İsa heykelinin yapımı devam ediyor. Yerel medya, bu haftaki çalışmalarda heykelin kolları ve baş kısmının monte edildiğini aktardı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla tamamlanan monte işlemi halktan da yoğun ilgi gördü. Yıl sonu tamamlanması beklenen Kurtarıcı İsa heykeli, Rio de Janeiro şehrindeki heykelden daha büyük olacak. .

BOYU 43 METRE

Yerel medyada yer alan haberde, 'Kurtarıcı İsa' heykelinin toplum boyunun 43 metre, bir elden diğerine uzunluğunun ise 36 metre olacağı açıklandı. Rio de Janeiro kentinde bulunan 'Kurtarıcı İsa' heykelinin ise boyu 38 metre, bir koldan diğerine olan uzunluğun ise 28 metre. Heykelin yapımı için ayrılan bütçenin 350 bin dolar (2 milyon 856 bin TL) olduğu ve bu paranın bağışlarla toplandığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı