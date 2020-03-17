Brezilya'da yaklaşık 1350 mahkum Kovid-19 önlemleri nedeniyle firar etti
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Sao Paulo, Brezilya, Güncel

Brezilya'da yaklaşık 1350 mahkum Kovid-19 önlemleri nedeniyle firar etti

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle bazı cezaevlerinde isyan çıktığı, farklı kentlerde yaklaşık 1350 mahkumun firar ettiği öğrenildi.

17.03.2020 07:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 07:38
Brezilya'da yaklaşık 1350 mahkum Kovid-19 önlemleri nedeniyle firar etti

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle bazı cezaevlerinde isyan çıktığı, farklı kentlerde yaklaşık 1350 mahkumun firar ettiği öğrenildi.

Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, ülkenin güneyinde bulunan Sao Paulo eyaletindeki Mongagua, Tremembe, Mirandopolis ve Porto Feliz kentlerindeki çoğunluğu yarı açık cezaevlerinde Kovid-19'un yayılmasına karşı ziyaretlerin ve geçici çıkışların kısıtlandırılması gibi önlemler nedeniyle isyan çıktı.

Mongagua kentinde yaklaşık 400 mahkum kaçtı.

Mirandapolis kentindeki isyanda 926, Taubate'de ise 30 mahkum firar etti.

Mahkumların ateş yakarak çıkardığı isyanların, yarı açık cezaevinde bulunan ve 17 Mart için planlanan geçici çıkış izninin Kovid-19 virüsünün yayılması tehlikesiyle ertelenmesinden dolayı çıktığı bildirildi.

Brezilya güvenlik güçlerinin Mongagua'daki yarı açık cezaevinden kaçan 41 mahkumu yakaladığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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