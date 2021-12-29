Brezilya'da valizlerde uyuşturucu yakalanan özel jetin pilotu tutuklandı

Brezilya'da geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye merkezli bir firmaya ait özel jette ele geçirilen 1 ton 304 kilogram uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'ye girişte gözaltına alınan pilot çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağustos ayının ilk haftasında Brezilya'da özel bir jette ele geçirilen 1 ton 304 kilogram uyuşturucuyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri jetin kiralandığı firmanın İstanbul'daki merkezine önceki gün operasyon düzenlemişti.

FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE GİRİŞTE YAKALANDI

Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında adı geçen jetin pilotu V.D., Fransa üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada 26 Aralık Pazar günü, söz konusu firmanın yetkilileri; Ş.Ö. ve L.Ö. ile birlikte A.B.B., F.R. B., B.K. Ö. ve N.Ö. ise 27 Aralık Pazartesi günü gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan pilot V.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PİLOTUN POLİSE VERDİĞİ İFADEYE ULAŞILDI

Tutuklanan pilotun emniyette verdiği ifadelere ulaşıldı. V.D., polisteki ifadesinde, uyuşturucularla ilgili bilgisi olmadığını, valizleri araması gerekenin havaalanı güvenlik birimleri olduğunu söylediği öğrenildi.

ŞİRKET YETKİLİLERİ DE DAHİL 6 KİŞİNİN İFADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltında bulunan şirket yetkilisi diğer 6 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınan zanlıların önümüzdeki günlerde savcılığa çıkarılmaları bekleniyor.

(Sadık Kahraman/İHA)