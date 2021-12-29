BREZİLYA'DA UYUŞTURUCU YAKALANAN JETİN PİLOTU TUTUKLANDI - Haberler
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BREZİLYA'DA UYUŞTURUCU YAKALANAN JETİN PİLOTU TUTUKLANDI

BREZİLYA'DA UYUŞTURUCU YAKALANAN JETİN PİLOTU TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BREZİLYA'da İstanbul merkezli özel havacılık şirketine ait jette 1304 kilogram uyuşturucu bulunmuştu.

İSTANBUL (DHA) - BREZİLYA'da İstanbul merkezli özel havacılık şirketine ait jette 1304 kilogram uyuşturucu bulunmuştu. Gözaltına alınan uçağın pilotu Veli D., polisteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. İfadesinde, uyuşturucularla ilgili bilgisi olmadığını, valizleri araması gerekenin havaalanı güvenlik birimleri olduğunu belirttiği öğrenilen Veli D. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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