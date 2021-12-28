BREZİLYA'DA UYUŞTURUCU YAKALANAN JETİ İŞLETEN FİRMAYA OPERASYON - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BREZİLYA'DA UYUŞTURUCU YAKALANAN JETİ İŞLETEN FİRMAYA OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BREZİLYA'da İstanbul merkezli özel havacılık şirketine ait jette 1304 kilogram uyuşturucu bulunmuştu.

İSTANBUL (DHA) - BREZİLYA'da İstanbul merkezli özel havacılık şirketine ait jette 1304 kilogram uyuşturucu bulunmuştu. Şirketin, İstanbul'daki merkezine operasyon düzenlendi. Operasyonda şirketin sahibi Şehmuz Ö.'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

ACM Airlines Özel Havacılık Şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçakta geçen ağustosta 24 adet bavul içerisinde 1304 kilogram kokain ele geçirilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Veli D. geçen pazar günü İstanbul Havalimanı'nda ülkeye giriş yaptıktan sonra yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, şirketin İstanbul'daki merkezine ve yöneticilerine operasyon düzenledi. Operasyonda şirketin sahibi Şeyhmus Ö., Leyla Ö., Ali Burak B., Fatih Rasim B., Bekir Koray Ö. ve Nesime Özlem B. gözaltına alındı. 7 şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

BREZİLYA'DA UYUŞTURUCU YAKALANAN JETİ İŞLETEN FİRMAYA OPERASYON

BREZİLYA'DA UYUŞTURUCU YAKALANAN JETİ İŞLETEN FİRMAYA OPERASYON

BREZİLYA'DA UYUŞTURUCU YAKALANAN JETİ İŞLETEN FİRMAYA OPERASYON

Düğün gecesi evlerine giden taze çift kavgaya tutuştu! Karısından dayak yiyen adam soluğu savcılıkta aldı

Düğün gecesi evlerine giden taze çift kavgaya tutuştu! Karısından dayak yiyen adam soluğu savcılıkta aldı

 İSTANBUL'DA EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

İSTANBUL'DA EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

 Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'de başlatılan teftişe ilişkin değerlendirme Açıklaması

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'de başlatılan teftişe ilişkin değerlendirme Açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title