BREZİLYA'DA UYUŞTURUCU YAKALANAN JETİ İŞLETEN FİRMAYA OPERASYON

İSTANBUL (DHA) - BREZİLYA'da İstanbul merkezli özel havacılık şirketine ait jette 1304 kilogram uyuşturucu bulunmuştu. Şirketin, İstanbul'daki merkezine operasyon düzenlendi. Operasyonda şirketin sahibi Şehmuz Ö.'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

ACM Airlines Özel Havacılık Şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçakta geçen ağustosta 24 adet bavul içerisinde 1304 kilogram kokain ele geçirilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Veli D. geçen pazar günü İstanbul Havalimanı'nda ülkeye giriş yaptıktan sonra yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, şirketin İstanbul'daki merkezine ve yöneticilerine operasyon düzenledi. Operasyonda şirketin sahibi Şeyhmus Ö., Leyla Ö., Ali Burak B., Fatih Rasim B., Bekir Koray Ö. ve Nesime Özlem B. gözaltına alındı. 7 şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği belirtildi.