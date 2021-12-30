Brezilya'da uyuşturucu ele geçirilen özel jet soruşturmasındaki şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi - Haberler
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Brezilya'da uyuşturucu ele geçirilen özel jet soruşturmasındaki şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi

Brezilya'da uyuşturucu ele geçirilen özel jet soruşturmasındaki şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Brezilya'da Türkiye merkezli bir firmaya ait özel jette ele geçirilen 1 ton 304 kilogram uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Brezilya'da Türkiye merkezli bir firmaya ait özel jette ele geçirilen 1 ton 304 kilogram uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Türkiye'ye girişte gözaltına alınan pilot V.D. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ağustos ayının ilk haftasında Brezilya'da özel bir jette ele geçirilen 1 ton 304 kilogram uyuşturucuyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri jetin kiralandığı firmanın İstanbul'daki merkezine Pazartesi günü operasyon düzenlemişti. Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında adı jetin pilotu V.D. Fransa üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada 26 Aralık Pazar günü, söz konusu firmanın yetkilileri; Ş.Ö. ve L. Ö. ile birlikte A.B.B., F.R. B., B.K. Ö. ve N.Ö. ise 27 Aralık Pazartesi günü gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemlerinin ardından pilot V.D. dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polisteki ifade işlemleri sona eren firma yetkilileri; Ş.Ö. ve L. Ö. ile birlikte A.B.B., F.R. B., B.K. Ö., N.Ö. ve adı açıklanmayan bir kişinin bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

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