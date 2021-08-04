BREZİLYA'DA UYUŞTURUCU BULUNAN UÇAĞIN AİT OLDUĞU ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
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BREZİLYA'DA UYUŞTURUCU BULUNAN UÇAĞIN AİT OLDUĞU ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

BREZİLYA'DA UYUŞTURUCU BULUNAN UÇAĞIN AİT OLDUĞU ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL merkezli ACM Havacılık'tan İspanya vatandaşı bir kişiye kiraladıkları uçakta, Brazilya'da yapılan aramalarda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

 İSTANBUL merkezli ACM Havacılık'tan İspanya vatandaşı bir kişiye kiraladıkları uçakta, Brazilya'da yapılan aramalarda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ACM Havayolları'na ait ticari hava taşımacılığı yapan TC-GVA tescilli uçağımız 4 Ağustos'ta Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'ndan Belçika Brüksel Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmek için İspanya pasaportuna sahip yolcu tarafından kiralanmıştır. Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'nda gümrük kontrol noktası olmadığından yine Brezilya Fortaleza Havalimanı'na gümrük çıkışı için inişi gerçekleştirmiştir. Takiben uçağın Belçika Brüksel Havalimanı'na kalkış için hazırlıkları yapıldığı esnada uçağı kiralayan İspanya pasaportuna sahip yolcuya ait şahsi bavullarda, Brezilya güvenlik güçleri tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde bulunmuştur. Sözkonusu müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa sürede Türkiye'ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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