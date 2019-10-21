Brezilya'da uçak yerleşim yerine düştü: 3 ölü, 3 yaralı

21.10.2019 17:58

BUENOS Brezilya'da küçük bir uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Brezilya basınında yer alan habere göre, ülkenin Bella Horizonte şehrinde, 2007 model PR-ETJ tipli küçük uçağın Carlos Prates Havaalanı yakınında yerleşim yerine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Aralarında uçak pilotunun da bulunduğu yaralılar, Joao Hastanesine kaldırıldı.

Uçağın düştüğü yerde 3 araç hasar gördü ve yangın çıktı.

Carlos Prates Havaalanı yakınına nisan ayında da uçak düşmüştü.

Kaynak: AA