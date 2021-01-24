Brezilya'da uçak kazasında kulüp başkanı ve 4 futbolcu öldü
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Brezilya'da uçak kazasında kulüp başkanı ve 4 futbolcu öldü

24.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 24.01.2021 23:54
Brezilya'da uçak kazasında kulüp başkanı ve 4 futbolcu öldü

BUENOS Brezilya'da meydana gelen uçak kazasında, Brezilya 4. futbol ligi ekiplerinden Palmas Futebol e Regatas'ın kulüp başkanı ve 4 futbolcusu hayatını kaybetti.

BUENOS Brezilya'da meydana gelen uçak kazasında, Brezilya 4. futbol ligi ekiplerinden Palmas Futebol e Regatas'ın kulüp başkanı ve 4 futbolcusu hayatını kaybetti.

Palmas Futebol e Regatas kulübünden yapılan açıklamaya göre, Porto Nacional kentindeki Tocantis Havacılık Birliği pistinden, yarın yapılacak maç için Goiania şehrine gitmek üzere havalanan özel uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

Açıklamada, "Kazadan kurtulan olmadığını üzülerek bildiriyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sağlayacağı aile üyeleri için dua etmenizi istiyor." ifadelerine yer verildi.

Kazada pilotun yanı sıra Palmas Futebol e Regatas Kulüp Başkanı Lucas Meira (32) ile futbolcular Lucas Praxedes (23), Guilherme Noe (28), Ranule (27) ve Marcus Molinari (23) hayatını kaybetti.

Kazanın araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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