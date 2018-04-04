Brezilya'da Turizm Fuarında Türkiye'ye Yoğun İlgi

SAO PAULO(AA) - Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde başlayan WTM Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı'nda Türkiye standı yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşeliğinin organizasyonundaki 200 metrekarelik standa Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) başta olmak üzere tur operatörleri ve seyahat acenteleri katılım sağladı.

Türkiye standında canlı performans sergileyen ebru sanatçısı Garip Ay, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Gün boyu ikram edilen Türk yemekleri, çay ve Türk kahvesi de Türkiye standına ilgiyi artırdı.

2018'de Latin Amerika'dan 100 bin turist bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de Brezilya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 160. yılının kutlanacağını anımsatarak WTM Latin Amerika fuarına çok güçlü şekilde katıldıklarını belirtti.

Bakanlık ve sektör olarak Latin Amerika'daki yatırımları, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini çeşitlendirmeyi planladıklarına kaydeden Temurci, şunları söyledi:

"2017'de Brezilya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı, yüzde 17 arttı. Tüm Latin Amerika'dan turist sayısı da yüzde 3 yükseldi. 2018'in ilk 2 ayında özellikle Brezilya'dan ülkemize gelen turist sayısında yüzde 50'ye yakın bir artış var. Biz 2013'te bu pazarda 100 bini gördük. Dolayısı ile 2018'de de yine bu rakamları görmeyi çok arzu ediyoruz."

TÜRSAB, Latin Amerika'dan daha fazla uçak istiyor

TÜRSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl da "Çalışmalar ve karşılıklı görüşmeler, tur operatörleri ve acenteler vasıtasıyla devam ediyor. 2013'te duran turizm hareketliliğimiz, tekrar canlanmaya başladı." dedi.

Türk havayolları şirketlerinin Latin Amerika uçuşlarının çok az olduğuna ve daha fazla uçuş için görüşmeler yapılması gerektiğine işaret eden Kırtıl, "Daha fazla insanı Türkiye'ye getirebilmemiz için ulaşımı sağlamamız lazım. Mevcuttaki uçağımız dolu. Turizm bazında yer bulamıyoruz. İleriki günlerde bunun artırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Expo Centre Norte'de düzenlenen fuar, 5 Nisan'da sona erecek.