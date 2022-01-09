Brezilya'da turist teknelerinin üzerine kaya düşmesi sonucu ölü sayısı 6'ya çıktı - Haberler
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Brezilya'da turist teknelerinin üzerine kaya düşmesi sonucu ölü sayısı 6'ya çıktı

Brezilya'da turist teknelerinin üzerine kaya düşmesi sonucu ölü sayısı 6'ya çıktı
AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

BUENOS Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Minas Gerais İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devrilen kayadan en az 4 teknenin etkilendiği ve bunlardan ikisinin battığı belirtildi. 30 kişinin yaralandığı, bazı yaralıların hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

İtfaiye Şefi Edgard Estevo, kaza sebebiyle 20 kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, riskli olduğu için dalgıçların gece çalışmalarına ara vereceğini belirtti.

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken, uzmanlar kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle veya Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon sebebiyle düştüğünü tahmin ediyor.

Brezilya donanmasının olaya ilişkin soruşturma başlatacağı bildirildi.

Brezilya'da turistlerin gezdiği teknelerin üzerine kaya düştü

Brezilya'da turistlerin gezdiği teknelerin üzerine kaya düştü

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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