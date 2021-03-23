- Brezilya'da tıbbi oksijen taşıyan tır devrildi
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- Brezilya'da tıbbi oksijen taşıyan tır devrildi

23.03.2021 22:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:58

- Brezilya'da tıbbi oksijen taşıyan tır devrildi Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde 16 bin hastaya yetecek tıbbi oksijen taşıyan tır devrildi.

- Brezilya'da tıbbi oksijen taşıyan tır devrildi

BRASILIA - Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde 16 bin hastaya yetecek tıbbi oksijen taşıyan tır devrildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden Brezilya'da tıbbi oksijen sıkıntısı devam ederken oksijen taşıyan bir tır kaza yaptı. Rio de Janeiro eyaletindeki Pertopolis şehrinde, Federal Bölge eyaletine tıbbi oksijen taşıyan tır devrildi. Kaza sonucu 16 bin hastanın ihtiyacını karşılayabilecek oksijen havaya karışırken maddi kaybın ise 30 bin euro olduğu belirtildi.

Brezilya'da mutasyonlu korona virüsün hızla yayılması nedeniyle kapasiteleri zorlanan hastaneler, oksijen tedarikinde sıkıntı yaşandığını açıklanmıştı. Oksijen tedarikinin yapılacağı Federal Bölge ise vaka sayılarının en çok olduğu eyaletlerin başında geliyor. Dün açıklanan resmi verilere göre 400 hasta yoğun bakım servis üniteleri için entübe edilmiş halde sırada bekliyor.

- Brezilya'da tıbbi oksijen taşıyan tır devrildi
- Brezilya'da tıbbi oksijen taşıyan tır devrildi
- Brezilya'da tıbbi oksijen taşıyan tır devrildi
- Brezilya'da tıbbi oksijen taşıyan tır devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANSEL KEMİKSİZ

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