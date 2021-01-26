Brezilya'da tespit edilen, hızlı bulaşan koronavirüs türü ABD'de görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Brezilya'da tespit edilen, hızlı bulaşan koronavirüs türü ABD'de görüldü

26.01.2021 04:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 04:56
Brezilya'da tespit edilen, hızlı bulaşan koronavirüs türü ABD'de görüldü

NEW İlk kez Brezilya'da tespit edilen daha bulaşıcı bir koronavirüs türünün ABD'ye sıçradığı, ilk vakaya Minnesota eyaletinde rastlandığı bildirildi.

NEW İlk kez Brezilya'da tespit edilen daha bulaşıcı bir koronavirüs türünün ABD'ye sıçradığı, ilk vakaya Minnesota eyaletinde rastlandığı bildirildi.

P.1 olarak bilinen virüs türünün, kısa süre önce Brezilya'ya seyahat eden Minnesotalı bir ABD vatandaşında görüldüğü açıklandı.

Minnesota Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bu mutasyonun, eyalet çapındaki genel taramada tesadüfen tespit edildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan mevcut tedbirlerin sıkı uygulanması durumunda, yeni tespit edilen türün yayılmasının da kontrol altına alınabileceği ifade edildi.

Amerikan medyasında, Brezilya varyantının Güney Afrika varyantına benzediği ve mevcut aşıların daha az etkili olabileceği konusunda bazı endişeler paylaşıldı.

ABD merkezli ilaç firması Moderna dün yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 türüne (B.1.351) karşı yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planladığını duyurmuştu.

Moderna Başkanı Stephen Hoge, "Virüsün bu yönde mutasyona uğramaya devam etmesi ve bundan bir yıl sonra hala bir şekilde dolaşımda olması durumunda, bunu ele almak için güçlendirici aşı gibi araçlara sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Demet Özdemir Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Ali Şansalan Alper Ulusoy Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Nijerya Esenyurt Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brezilya'da tespit edilen, hızlı bulaşan koronavirüs türü ABD'de görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 04:56:12. #1.16#
title