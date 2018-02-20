Brezilya'da Temsilciler Meclisi'nde Rio Oylaması
SAO Brezilya'da kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Rio de Janeiro'da artan çetelerin şiddetiyle mücadelenin denetimini orduya devreden kararnameyi onayladı.
SAO Brezilya'da kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Rio de Janeiro'da artan çetelerin şiddetiyle mücadelenin denetimini orduya devreden kararnameyi onayladı.
Temsilciler Meclisi, şiddet olaylarının tırmanışa geçmesi üzerine kentteki güvenlik operasyonlarının sorumluluğunu orduya veren kararnameyi kabul etti
Kararnamenin yarın Senato'da görüşülerek oylanması bekleniyor.
Öte yandan, hükümet tarafından cuma günü General Walter Souza Braga Netto'nun şehrin güvenliği konusunda görevlendirilmesinin ardından, silahlı kuvvetler tarafından ilk büyük operasyon, şehirdeki Kelson's gecekondu mahallesine yapıldı.
Operasyonda, silahlı kuvvetler, sokaklarda zırhlı araçlarla, Guanabara Körfezi'nde de askeri teknelerle devriye gezdi.
Kontrol noktaları kuran askerler ve polis ekipleri, bölgeye giriş çıkışlarda arama yaptı.
Devlet Başkanı Michel Temer, kentte artan şiddet olaylarının önüne geçebilmek için alınan kararı cuma günü duyurmuştu.
Rio de Janeiro Valisi Luiz Fernando Pezao'nun, dün sona eren Rio Karnavalı'nda yaşanan suç olaylarının ardından yardım çağrısında bulunması üzerine hükümet, cuma günü eyaletteki polis ve güvenlik güçlerinin denetimini orduya vermişti.
Başkanlık kararnamesinin yürürlüğe girmesi için Kongre'nin onayı gerekiyor.