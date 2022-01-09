Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişinin kaybolduğu belirlendi

BUENOS Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrilmesi sonucu kaybolduğu bildirilen 20 kişiden 16'sına ulaşıldığı açıklandı.

Brezilya'da yayın yapan EPTV kanalına konuşan Minas Gerais İtfaiye Departmanı Sözcüsü Pedro Aihara, kayıp olduğu açıklanan 20 kişiden 16'sının, eyalet hastaneleriyle temasa geçildikten sonra bulunduğunu söyledi.

Aihara, kazanın ardından birçok kişinin eyaletteki çeşitli hastanelere yöneldiğini ve çapraz listeleme yapılmadığı için 20 kişinin kayıp olarak görüldüğünü belirtti.

Kayıp olarak görünenlerin çoğuna ulaşıldığını söyleyen Aihara, "Tam anlamıyla kayıp olan kişiler, kayanın isabet ettiği iki tekneden biri olan Jesus isimli teknede olanlardı. Kaya düştüğünde 2'si doğrudan, 2'si dolaylı olarak 4 tekneyi etkiledi. Jesus isimli tekne, 4 kişinin bulunduğu en çok kaybın olduğu tekne." ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Capitolio kentinde bulunan Furnas Gölünde, turistlerin tekne gezintisi yaptığı sırada dev bir kaya parçası oradan geçen teknelerin üzerine devrilmişti.

Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan kazada şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı, 20 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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