Brezilya'da Suçla Mücadele İçin Yaklaşık 300 Asker Görevlendirildi

Brezilya'da suç oranlarının ve şiddetin arttığı kuzeydoğu şehri Fortaleza'da düzeni sağlamak için bölgeye yaklaşık 300 asker konuşlandı.

Askerler, dükkanlara, bankalara ve otobüslere saldırıların yoğun olduğyu Ceará'da devriye görevinde bulunacak.

Bu askeri hareketlilik ve önlemler, suç oranını azaltma sözü veren 'Brezilya'nın Trump'ı olarak bilinen yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro için 'bir sınav' niteliğinde.

Brezilya Adalet Bakanlığı, hafta içi yaşanan onlarca saldırı sonrası askerleri görevlendirdi.

Saldırılar, çoğunlukla suç çeteleri tarafından kontrol edilen cezaevlerine getirilen yeni sert önlemlere karşı protesto amaçlı düzenleniyor.

Dünya genelinde cezaevi koşulları ve rakamları hakkında veri toplayan World Prison Brief'in raporuna göre Brezilya, ABD ve Çin'den sonra en kalabalık cezaevlerine sahip ülke konumunda. Brezilya cezaevlerinde 700 binden fazla tutuklu var.

Yetkililer cezaevlerinde cep telefonu kullanımını engellemek için şebekelerin sinyalini kesti ve tutukluların ait oldukları çetelere göre ayrılması uygulamasına son verdi.

Yeni Devlet Başkanı Bolsonaro da görevi için birkaç gün önce yemin etmişti.



Adalet Bakanı Sergio Moro'nun suçla mücadele kapsamında askerleri görevlendirmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Bolsonaro, bu kararın "yerinde, hızlı ve etkin" bir şekilde alındığını söyledi.

Brezilya televizyonlarında şiddet olaylarının görüntüleri paylaşılıyor.



Görüntülerde çetelerin binaları ateşe verdiği görülüyor.

Şiddete karıştıkları suçlamasıyla yaklaşık 50 şüpheli gözaltına alındı.