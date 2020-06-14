Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 892 kişi öldü
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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 892 kişi öldü

BUENOS Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, son 24 saatte 892 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 42 bin 720'ye yükseldi.

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 892 kişi öldü
14.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:17

BUENOS Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, son 24 saatte 892 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 42 bin 720'ye yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 21 bin 704 artarak 850 bin 514 olarak kaydedildi.

Ölü sayısı, son 24 saatte 892 kişinin hayatını kaybetmesiyle 42 bin 720'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 172 bin 875 vaka ve 10 bin 581 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 592 kişinin ölümüne neden olan virüs, 78 bin 836 kişide görüldü.

Brezilya, dün virüs kaynaklı ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, bölgede "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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