Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 428 kişi öldü
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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 428 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 428 kişi öldü
02.05.2020 00:14 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:14

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 428 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 428 kişi hayatını kaybetti.?

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 428 artışla 6 bin 329'a, vaka sayısı da 6 bin 209 artarak 91 bin 589'a yükseldi.?

38 bin 39 kişinin iyileştiği ülkede, hayatını kaybeden 1642 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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