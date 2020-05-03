Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 421 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 421 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 421 kişi öldü
03.05.2020 01:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:32

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 421 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 421 kişi hayatını kaybetti.?

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 421 artışla 6 bin 750'ye, vaka sayısı da 4 bin 970 artarak 96 bin 559'a yükseldi.?

40 bin 937 kişinin iyileştiği ülkede, hayatını kaybeden 1330 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi: İhtimal dahilinde Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: İhtimal...
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Haberler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun Haberler
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet...
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Ozan Güven Pınar Altuğ Demet Akalın
Spor Neymar Şenol Güneş Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Instagram
Şu an buradasınız: Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 421 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 02:10:54. #1.14#
title