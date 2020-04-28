Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 338 kişi öldü
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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 338 kişi öldü

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 338 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 338 kişi öldü
28.04.2020 01:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 01:52

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 338 kişi hayatını kaybetti.?

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 338 artışla 4 bin 543'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 4 bin 613 artarak 66 bin 501'e yükseldi.?

Açıklamada, hayatını kaybeden 1136 kişinin ölüm sebebinin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

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