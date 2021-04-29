Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 163 kişi hayatını kaybetti

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 163 kişi yaşamını yitirdi.

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 163 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 79 bin 726 yeni vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısı 14 milyon 521 bin 289'a çıktı.

Bir günde 3 bin 163 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı ölü sayısı 398 bin 185'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19'u atlatanların sayısı 13 milyon 91 bin 714 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiği ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik