Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 275 kişi öldü
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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 275 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 275 kişi öldü
04.05.2020 00:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 00:20

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 275 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 275 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 275 artışla 7 bin 25'e, vaka sayısı da 4 bin 588 artarak 101 bin 147'ye yükseldi.

Ayrıca, ülkede 42 bin 991 kişi iyileşirken, hayatını kaybedenlerden 1364 kişinin ölüm sebebi ise netleştirilmeye çalışılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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