Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 133 kişi öldü
BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti.
09.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:08
BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 800'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 2 bin 210 artarak 15 bin 927'ye yükseldi.
Bakanlık, dün 667 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda.
Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.
Kaynak: AA