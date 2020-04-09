Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 133 kişi öldü BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 800'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 2 bin 210 artarak 15 bin 927'ye yükseldi.

Bakanlık, dün 667 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA